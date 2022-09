La Gazzetta dello Sport anticipa le mosse di Simone Inzaghi in vista dell'esordio in Champions League dell'Inter contro il Bayern Monaco di mercoledì sera: dovrebbe essere Edin Dzeko, una delle poche note liete dell'Inter nel derby, ad affiancare Lautaro Martinez in attacco. "Lo scorso anno fu proprio lui a trascinare l’Inter agli ottavi, con tre reti decisive per ottenere il secondo posto nel girone. Edin, del resto, sembra nato per le notti d’Europa e con la Roma sfiorò una miracolosa finale", si legge sulla rosea. Per quanto riguarda il resto della formazione, stando ai colleghi, l’altro dubbio è sulla corsia sinistra: con Gosens, Dimarco e Darmian in lotta per una maglia.