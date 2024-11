Oggi la Gazzetta dello Sport mette in fila tutti gli infortuni già patiti dai giocatori dell'Inter. La lista è lunga, soprattutto se paragonata a quella esigua dello scorso anno, quando gli stop erano piuttosto rari.

L’Inter ha aperto gli impegni ufficiali di questa stagione con tre giocatori da recuperare: Buchanan (frattura della tibia in Coppa America) è tornato da poco, Zielinski e De Vrij (risentimento muscolare per entrambi) hanno saltato rispettivamente la prima e le prime due di A.

Successivamente si sono fermati pure Lautaro per un match(affaticamento), Barella (distrazione, 3), di nuovo Zielinski (elongazione, una gara out), Calhanoglu e Acerbi (elongazione per entrambi, 3 partite saltate), Asllani (distorsione al ginocchio, 3) e Carlos Augusto (risentimento muscolare, manca da 5 partite).

Facendo un rapido calcolo, dunque, il nuovo stop di Calhanoglu è già l’undicesimo infortunio di questo 2024-25.

