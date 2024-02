L'infortunio rimediato da Francesco Acerbi contro la Roma obbliga Inzaghi a trovare nuove soluzioni per i prossimi impegni che attendono l'Inter tra campionato e Champions League. L'ex Lazio sarà sicuramente out con la Salernitana e molto probabilmente anche contro l'Atletico Madrid (come anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI): al suo posto, sia venerdì in campionato che martedì prossimo nell'andata degli ottavi, giocherà dal 1' Stefan de Vrij. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

