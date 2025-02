Come cambiano le cose in pochissimi giorni. La Gazzetta dello Sport, che fino a poche ore fa osannava la cavalcata nerazzurra, oggi propone diversi articoli "allarmanti". Uno di questi riguarda direttamente la corsa scudetto: "Scudetto o guai" è il titolo già in prima pagina della rosea.

Ieri i nerazzurri sono tornati al lavoro dopo il ko di Firenze. Inzaghi - come riferisce il giornale - ha chiesto alla squadra di resettare i cattivi pensieri dopo la sconfitta, di superare il malumore inevitabile e di concentrarsi sulla qualità collettiva: già in passato il gruppo di Inzaghi è uscito di forza dall’angolo in cui si era cacciato da solo e questa volta non dovrà farà eccezione. Nessuna scusa, nessun alibi.

Pesa, inevitabilmente, il calendario super fitto, sia quello che c'è stato da agosto a oggi e sia quello che ci sarà da oggi alla fine. Questo non giustifica però la prova dell'Inter, che a Firenze è apparsa "stranamente imborghesita, troppo convinta della propria superiorità. Mancava la voglia di sporcarsi in cantiere, cosa ancora più grave pensando alla possibilità di aggancio in classifica", si legge.

Serve una svolta immediata e la sorte mette dinanzi ai campioni d'Italia ancora la Fiorentina. I bonus sono finiti.