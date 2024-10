A meno di cambiamenti imprevisti, oggi toccherà ad Hakan Calhanoglu essere ascoltato dagli investigatori della Mobile nell’ambito dell’inchiesta “Doppia curva”.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco, che non è indagato al pari degli altri tesserati dell'Inter, risponderà alle domande sul rapporto con i capi ultras della Curva Nord finiti in carcere.