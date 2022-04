Bologna-Inter ha già da tempo l'etichetta di partita delle polemiche e non poteva mancare l'ultimo tassello, arrivato ieri: la Corte d'Appello ha accolto in modo sorprendente visti i precedenti il ricorso del Bologna e dimezzato la squalifica a Medel , che dunque oggi è a disposizione di Mihajlovic. E all'Inter non l'hanno presa benissimo, soprattutto ricordando il recente ricorso respinto per Bastoni (out con Napoli e Sassuolo) dopo il rosso a margine del derby.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, uno dei fatto che ha giocato in favore del Bologna è stata una fotografia, messa agli atti. "E nella fotografia c’è Juan Luca Sacchi, arbitro di Juventus-Bologna, che urla “fuori controllo” verso un Medel che si ritrae. E questo “flash” è stato considerato attenuante per far capire il tono dei... duellanti - si legge -. Poi, detto che nella tesi del ricorso c’era anche il fatto di aver “solo leggermente toccato” l’arbitro, è stato utilizzato un precedente difensivo: la frase di Luca Marchetti, portiere, in Genoa-Juventus del 2019 in cui agli arbitri disse due volte «Siete scarsi». Prese due giornate ridotte poi a una. Il tutto considerando che il Pitbull (secondo la difesa e come poi è andato a ribadire Medel post- gara a Sacchi) non ha mai insultato né avuto un atteggiamento ingiurioso, minaccioso o irriguardoso. L’Inter avrebbe accolto con un po’ di irritazione la sentenza ricordando che Bastoni (che disse «Avete fatto schifo» agli assistenti a fine derby di febbraio) prese due turni e col ricorso che fu poi respinto".

