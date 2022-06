"Gli attaccanti, si sa, accendono l’entusiasmo e alimentano i sogni di ogni tifoseria. Ma non si vive solo di attacco e soprattutto non si vince solo con le stelle offensive” si legge nel preambolo che la Gazzetta dello Sport fa nell’articolo in cui ribadisce il forte pressing del PSG per Milan Skriniar e il non necessariamente consequenziale avvicinamento, sempre più acclarato, tra l’Inter e Gleison Bremer.



"Luis Campo ha una missione urgente da portare a termine: trovare un difensore che possa reggere alla trazione anteriore della squadra parigina. E sul taccuino del neo d.s c’è lì in bella mostra un nome sopra tutti”, pleonastico persino ribadirlo: trattasi del pilastro della difesa nerazzurra, lo slovacco classe ’96. "I due club hanno già avuto un primo contatto esplorativo: l’Inter ha chiesto 80 milioni per sedersi a trattare, il Psg ha avanzato una prima offerta da 40 milioni, ovviamente rispedita al mittente. Skriniar per l’Inter è qualcosa in più di un semplice difensore: è un pilastro del progetto, è la colonna su cui si poggia la difesa nell’idea di calcio di Simone Inzaghi. Per lasciarlo partire serve una proposta indecente”. Va da sé, dunque, che i 40 gettoni proposti dai parigini non valgono neanche il prezzo della conversazione, visto che per i milanesi Skrigno ne vale almeno 60. “Ma siamo solo ai colloqui esplorativi, il Psg rialzerà, questo è certo. Poi, fino a dove si spingerà, resta tutto da scoprire".