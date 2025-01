Il messaggio post Monaco, da Lautaro a Inzaghi, è stato chiaro: cancellare Riad e battere il Milan. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, archiviata la Champions, l'Inter si è subito rituffata nel clima campionato con una grandissima voglia di tornare a primeggiare nella stracittadina dopo due ko di fila che hanno interrotto quella che era diventata un'abitudine: vincere il derby.

Prima Gabbia in campionato, poi Abraham in Supercoppa: due derby persi su due nei minuti finali. Basta. La vendetta sportiva è stata preannunciata dallo stesso Lautaro dopo il Monaco: "Tutti devono rispettarci", ha detto al termine del match chiuso con una sua tripletta. Un messaggio valido tanto in Europa quanto in Italia. Sulla stessa scia anche Inzaghi, sempre nell'immediato post Champions.

La rosea parla di un "patto" nello spogliatoio: voglia di rivincita perfino sconosciuta per questo gruppo d'acciaio. "La 'vendetta' sportiva sull’ex compagno Sergio Conceiçao aiuterebbe poi nella sfida con un altro pericoloso collega che abita a Napoli: se Conte non molla la presa sullo scudetto, tornare a vincere un derby dopo due sconfitte significherebbe lanciare un messaggio bellicoso anche ad Antonio, a un mese dallo scontro diretto del Maradona", si legge.