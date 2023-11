Anche oggi la Gazzetta dello Sport tesse le lodi della Thu-La, il tandem Thuram-Lautaro che tanto sta facendo bene in nerazzurro. I due si stanno attestando ad altezza big d'Europa anche come numeri: si tratta della quinta coppia più prolifica nei top campionati con 17 gol segnati in 13 gare.

Come sottolinea la Gazzetta, sembra una coppia d'altri tempi, anche perché sono poche le big europee che schierano contemporaneamente due attaccanti veri dall'inizio. Forzando un po' il concetto, in testa per numeri ci sono Kae-Sané del Bayern, poi Haaland-Alvarez del City.

Ma quando valgono a livello di cartellini oggi Thuram e Lautaro? Il Toro non meno di 150 milioni, che è la cifra eventuale che chiederebbe l'Inter. Almeno 70 il francese, arrivato a zero. Cifre che testimoniano anche quella che per entrambi è la miglior partenza in carriera. E non solo per i gol...