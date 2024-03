La dirigenza dell'Inter è al lavoro per diversi rinnovi di contratto, dove quelli di Lautaro, Barella e Inzaghi che entrano di diritto nella lista delle priorità. Nel punto de La Gazzetta dello Sport si parte dal capitano (in scadenza nel 2026) che chiede 10 milioni più bonus, mentre al momento il club è fermo a 8 più bonus: possibile una fumata bianca a metà strada, ma la firma non è prevista prima della fine del campionato. Presto ci sarà un altro incontro con l'agente del giocatore dopo quello andato in scena a Madrid.

Più semplice la situazione di Barella, con l'accordo per il prolungamento che è stato già raggiunto e deve solo essere certificato dalla firma. Anche in questo caso l'annuncio è previsto a fine stagione. La trattativa con Inzaghi non è ancora partita, ma secondo la rosea "viene considerata quasi una formalità": il tecnico allungherà il suo rapporto con l'Inter fino al 2027, stesso anno di scadenza dei contratti della dirigenza. Intanto si lavora anche sul possibile rinnovo di Dumfries, in scadenza 2025: anche in questo caso se ne parlerà al termine del campionato, a bocce ferme.

Come sottolinea la rosea, il fatto di rimandare la chiusura delle trattative al fine stagione "non è legato solo al fatto che non c’è particolare fretta o per tenere concentrata la squadra in un finale di stagione che non desta più preoccupazioni. La ragione è che serve il via libera di Steven Zhang visto che si parla di aumenti sostanziosi che faranno sforare il monte ingaggi interista e dovranno prevedere la garanzia di uscite di altri giocatori". Il presidente nerazzurro è da 9 mesi lontano da Milano e tiene contatti telefonici con la dirigenza direttamente dalla Cina: non si conoscono date del possibile rientro in Italia, ma "fonti interne al club parlano di Zhang sempre vicinissimo alle cose interiste ma impegnato in Cina per altre situazioni del gruppo Suning".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!