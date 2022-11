Si allontana la permanenza di Samir Handanovic all'Inter anche nella prossima stagione. Lo sloveno, definitivamente scavalcato da Onana, sta assolvendo al suo ruolo di capitano non giocatore in maniera ineccepibile, ma il rinnovo ora appare lontano e davanti a lui ci sono due strade: provare l'esperienza in una nuova squadra oppure lasciare il calcio giocato. E allora l'Inter (come vi abbiamo anticipato anche su queste pagine qualche giorno fa) si guarda attorno in vista della prossima stagione. "L’ultima idea è un vecchio pallino del club, attualmente in cerca di riscatto. Alessio Cragno è sempre stato sul taccuino di Ausilio e prima dell’arrivo di Onana a Milano, l’Inter aveva fatto più di un pensiero a lui, per mettere dietro ad Handanovic un portiere di grande affidabilità - svela la Gazzetta dello Sport -.