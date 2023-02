Questa giornata di campionato è legata anche a quella di mercoledì di Champions, quando a San Siro arriverà il Porto. Ecco perché, aggiorna La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sta pensando a qualche cambio per l'impegno di questa sera contro l'Udinese: Lautaro, ad esempio, potrebbe riposare, con Dzeko leggermente in vantaggio per far coppia con Lukaku. Possibile panchina per Mkhitaryan (torna Brozovic), Darmian (scalpita Dumfries) e Acerbi (rimpiazzato da De Vrij).

"La novità è che nel turnover stavolta dovrebbe rientrare pure il portiere: da quando a ottobre Onana ha strappato i guanti ad Handanovic, lo sloveno non ha più rivisto il campo. Contro la “sua” cara vecchia Udinese, Samir ha molte chance di ripartire dall’inizio per poi tornare in panchina contro il Porto. Così dopo un lungo girovagare, la fascia di capitano potrebbe tornare al braccio di sempre", scrive il quotidiano.