L'era Onana è iniziata con la maglia da titolare ieri in Sassuolo-Inter. Ma la Gazzetta dello Sport sottolinea comunque l'importanza di Samir Handanovic, che da capitano ha parlato alla squadra prima di scendere in campo. "Negli spogliatoi lo sloveno ha preso la parola, lui al centro e attorno i dirigenti e la squadra. Una scena non nuova, ma questa volta ha avuto per tutti un significato diverso, quasi storico: quell’incitare così veemente, proprio nel momento in cui per la prima volta veniva “panchinato” in A per scelta tecnica, serviva a ribadire l’importanza di far gruppo, con umiltà e difesa attenta - racconta la rosea -. Come se Handa avesse voluto far capire alla compagnia che il capitano non scenderà dalla nave, anche se dovesse vedere diverse partite da fuori. Lo ha ripetuto in privato allo stesso Onana: soprattutto per il “rivale” l’aiuto del vecchio saggio è garantito e questa carezza è stata apprezzata da André". E anche a Barcellona dovrebbe essere il camerunese a partire dall'inizio: la crescita dell'ex Ajax è evidente ed è stata sottolineata anche dallo stesso Inzaghi.