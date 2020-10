Achraf Hakimi è il settimo caso positivo in casa Inter. Due le possibilità, come spiega la Gazzetta dello Sport: in caso di conferma della positività, il giocatore resterà in quarantena (di fatto già iniziata ieri) per 10 giorni, come da protocollo. In caso di (auspicata) negatività, l’Inter a quel punto procederebbe a un ulteriore tampone nella speranza di trovarsi di fronte a un falso positivo. "Il timore del club è soprattutto in relazione ai compagni di Hakimi: il tampone risultato positivo ieri pomeriggio risale a martedì, vuol dire che il giocatore ha svolto l’intero allenamento di rifinitura a stretto contatto con i compagni", sottolinea la rosea. Rifinitura, ritrovo ad Appiano, pranzo e poi post-pranzo fino alla notizia: queste le ore in cui Hakimi, da positivo, è rimasto vicino ai compagni col rischio di averli contagiati. "Compagni chiaramente scesi in campo non al massimo della serenità, ieri sera a San Siro: essendo tutto accaduto a pomeriggio inoltrato, non c’è stato neppure il tempo materiale di organizzare un tampone rapido prima della sfida col Gladbach", spiega la Gazzetta. Tampone che sarà effettuato oggi a tutto il gruppo squadra, già in isolamento fiduciario.

Dopo le guarigioni di Nainggolan e Bastoni, Conte oggi attende buone notizie da parte di Radu e Gagliardini (oggi i responsi dei tamponi effettuati ieri) e da Young e Skriniar (che oggi ripeteranno il test). "Nessuno di questi quattro, anche nel caso si negativizzassero nelle prossime ore, potrà giocare dal primo minuto a Genova", puntualizza la rosea.

