Albert Gudmundsson resta un obiettivo sensibile per l'attacco dell'Inter, ma attenzione alla Fiorentina che l'aveva già trattato a gennaio.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club viola ha chiamato il Genoa per una telefonata esplorativa: per l'islandese servono 30 milioni esattamente come lo scorso gennaio, quando il club ligure ne rifiutò 20 sempre dalla Toscana,

In più - sottolinea la rosea - rimane da capire se il calciatore preferisca aspettare una possibilità dalla Premier League che gli garantirebbe la Champions o un rilancio dell'Inter che in questo momento sembra più defilata. La morsa allentata da parte del club nerazzurro è un vantaggio per la Fiorentina che invece non molla la presa.