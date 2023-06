Con la certezza Federico Dimarco, la dirigenza dell'Inter comincia la sua missione per completare il pacchetto degli esterni a disposizione di Simone Inzaghi anche sulla corsia di sinistra, pur avendo Dimash tuttofare. "C'è da lavorare alle sue spalle" si legge sulla Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione: "Al netto della buona parte conclusiva di stagione, Robin Gosens è destinato a lasciare Milano. Con Carlos Augusto suo erede: l’Inter accelera". Il giocatore del Monza come già spiegato più volte è stato individuato come rinforzo a sinistra e "andrebbe a costituire una coppia di alto livello con Dimarco, consegnando a Inzaghi due titolari per un posto". Su di lui occhi puntati anche della Juventus, ma i nerazzurri hanno da giocarsi la carta Stefano Sensi.

Il centrocampista di Urbino può essere la chiave, per tentare di far abbassare le pretese del club brianzolo che dell'esterno brasiliano fa una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. Dalla parte dei nerazzurri gioca la carta scadenza di contratto, nel 2024, e il conseguente buon margine per la trattativa, a maggior ragione con il jolly Sensi.

L'eventuale uscita di Robin Gosens, indirizzato verso l'Union Berlino che verserebbe nelle casse della Beneamata circa 20 milioni, andrebbe "a finanziare l’acquisto di Frattesi. Robin è atteso in patria, su di lui c’è anche il Wolfsburg ma l’Union ha un vantaggio importante".

