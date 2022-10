Lo spazio sempre più ridotto tra i titolari sulla corsia sinistra, complice l’esplosione di Federico Dimarco e l'affidabilità dell'usato sicuro Matteo Darmian, rimetterà Robin Gosens sul mercato di gennaio. Simone Inzaghi non è mai stato convinto fino in fondo dal tedesco, del quale era stato uno degli sponsor principali del suo arrivo lo scorso gennaio. Gli scenari, però, dodici mesi dopo, sono destinati a cambiare, tanto che per i colleghi della Gazzetta dello Sport la cessione dell'ex Atalanta è un'opzione, come peraltro lo era stata sul finire della sessione estiva con il Bayer Leverkusen fortemente interessato. "Sono stato io a dire no", ha raccontato il giocatore qualche settimana fa. Non è detto che l'epilogo sarà lo stesso in inverno, visto che il club si sta già guardando intorno: oltre a Pedraza e Mazzocchi, Marotta e Ausilio potrebbero andare alla ricerca anche di un profilo più offensivo come caratteristiche, un altro Perisic.