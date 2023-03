Mateo Retegui non è un nome nuovo per diversi club italiani che lo seguono da mesi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il quasi 24enne attaccante italo-argentino del Tigre è sul taccuino anche dell'Inter e non da ora, ora che Mancini l'ha chiamato in Nazionale a sorpresa. "L’Inter, per esempio, lo conosce bene e da tempo. Ha avuto dei contatti col padre, che gli fa anche da agente, e con i club proprietari del cartellino di Mateo - si legge -. Perché se è vero che il bomber di San Fernando è in prestito al Tigre di Victoria, grande Buenos Aires, per il secondo anno consecutivo, il club rossoblù però ha già annunciato che acquisterà presto la metà del cartellino di Retegui, pagando 2,1 milioni di euro (2,3 di dollari) così come da accordo pregresso col Boca Juniors, l’attuale proprietario del neo attaccante azzurro".