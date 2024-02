Quale sarà il futuro di San Siro? Dopo che il Milan ha acquistato i terreni di San Donato, lo scenario più plausibile sembra portare allo stadio aperto in futuro solo per ospitare le partite della Nazionale, alcune gare benefiche e i grandi concerti. L’Inter, ribadisce oggi La Gazzetta dello Sport, dovrebbe invece spostarsi a Rozzano (l'esclusiva sull'area scadrà a fine aprile), ma l'Idea dei due club è chiara: costruire due impianti da 70mila posti dotati di ogni comfort (alberghi, ristoranti, musei e negozi.). Si lavora adesso sul tema della viabilità, ma l'obiettivo è avere gli impianti pronti per il 2028(29.

Per quanto riguarda il Meazza, protetto dall'abbattimento grazie al vincolo sul secondo anello, "è chiaro che Sala, speranzoso di un’inversione a U almeno da parte dei nerazzurri, dovrà comunque iniziare a pensare a un Meazza senza le due regine del pallone" scrive il giornale, ricordando che a fine gennaio in Comune è stato presentato il piano di ristrutturazione dello stadio da parte studio Arco Associati. Il progetto prevede anche la costruzione di un quarto anello. Allo stato attuale la speranza di Sala riguarda soltanto l’Inter, ma i vertici nerazzurri sono comunque fermi sull’idea di Rozzano, osservando l’evoluzione dello scenario.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!