Giornata intensa ieri in casa Inter. Gli esponenti di Oaktree sono stati ben 11 ore in sede, tra summit e perlustrazione del quartier generale dei campioni d'Italia. Una full-immersione indicativa come conferma la Gazzetta.

Accanto ad Alejandro Cano, il manager di Barcellona che da tre anni frequenta i nerazzurri ed è ora impegnato in primissimo piano nella gestione del club battente bandiera americana, la collega per la parte legale Katherine Ralph, che a Milano è residente e per questo parla italiano da madrelingua, e pure altre due anime italiane del fondo: Roberto Meduri dell'area "Opportunies" e Carlo Ligori, specializzato nel settore investimenti.

Oggi nuova capatina in sede per esplorare l'area corporate: a presentare il lavoro del suo gruppo l'altro a.d. Alessandro Antonello. In più, è prevista la presentazione con il resto dei lavoratori della sede. Martedì è vicino: è quella la data scelta per la creazione del nuovo CdA durante l'assemblea dei soci convocata da Zhang. Del nuovo organico faranno parte i direttivi di Oaktree oltre a Marotta ed Antonello. E bisognerà scegliere il nuovo presidente: come informa la rosea, in risalita le quotazioni di Carlo Marchetti, notaio milanese apprezzato in città e di nota fede interista.. Marchetti era in Consiglio già nell'ultimo triennio da indipendente ma sempre in quota fondo americano.