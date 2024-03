Delusione, rabbia e stanchezza dopo Madrid, ma l'Inter si è già sintonizzata di nuovo sul campionato. Nel mirino c'è il Napoli, in quello che domenica sera potrebbe essere un ideale passaggio di consegne del tricolore.

Inzaghi è il suo staff - come spiega la Gazzetta dello Sport - dovranno lavorare anche sulle teste dei giocatori per ricaricare le pile dopo lo scivolone in Champions. Trasformando la rabbia accumulata in energia positiva. Da valutare le condizioni di Carlos Augusto, che ha saltato l'Atletico per l'elongazione al soleo: vista la sosta imminente, difficilmente verranno corsi rischi inutili.

I confermati certi dovrebbero essere Dimarco, Thuram e Lautaro. Scalpita Frattesi, che potrebbe far tirare il fiato a Mkhitaryan. Anche Bisseck sgomita per una maglia: fuori Pavard? In mezzo alla difesa riecco Acerbi, a destra torna Darmian.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!