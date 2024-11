Se la brutta notizia è lo stop di Pavard, quella buona riguarda Acerbi e Frattesi. Come conferma la Gazzetta dello Sport, anche ieri sono arrivati segnali incoraggianti da entrambi e, se non ci saranno contrattempi, già oggi è previsto il loro rientro in gruppo.

Con ogni probabilità, quindi, Inzaghi potrà contare su di loro per la trasferta di Firenze. L'idea è quella di convocarli e portarli in panchina, pronti all'utilizzo in caso di necessità. Resta il ballottaggio a destra tra Dumfries e Darmian, mentre in attacco riecco Thuram con Lautaro dal 1'.

