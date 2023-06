Tutti vogliono Davide Frattesi. Il Milan è pronto all'assalto al centrocampista non appena diventa definitiva la cessione di Tonali al Newcastle, ma l'Inter è sempre presente e occhio anche alla Juventus. I rossoneri pensano di inserire nell'affare Colombo o Maldini, mentre più improbabile appare la carta Pobega. Secondo la Gazzetta dello Sport, da domani inizierà la settimana decisiva. "Tra fine giugno e inizio luglio questa storia finirà e le posizioni al momento sono chiare. La Roma è stata la prima squadra a muoversi ma oggi ha meno chance delle altre. La Juventus ha incontrato il Sassuolo e ha fatto sapere di essere disposta a inserire Matias Soulé o Koni De Winter nell’operazione. L’Inter è la storica favorita, che ora misura i passi. Ha un vantaggio: grazie al colpo Marcus Thuram, non dovrà spendere per il cartellino del sostituto di Edin Dzeko. Presto cederà Onana e Brozovic, presentandosi al tavolo finale con il portafoglio pieno. Carnevali, serenissimo, ascolterà tutti, parlerà con Frattesi e sceglierà. Comunque vada, per il Sassuolo, sarà un successo", si legge.

