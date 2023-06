Davide Frattesi all'Inter? Un affare per tutti, Nazionale compresa. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport che nella sua edizione online benedice il possibile matrimonio tra il centrocampista del Sassuolo e la squadra di Simone Inzaghi partendo dai numeri: "La sua prima rete in maglia azzurra non è il frutto del caso, visto che aveva realizzato 4 gol in 36 presenze nel suo primo campionato in A, migliorando nell’ultimo in cui ne ha fatti tre in più e sempre senza rigori, a parità di gare giocate. Per rendere l’idea, ha segnato lo stesso numero di gol di attaccanti come El Shaarawy e Milik, uno in più di Kean, Jovic, Diaz e Nicolò Barella, centrocampista come lui e suo possibile nuovo compagno nell’Inter. i due hanno già fatto le prove proprio in Nazionale, giocando 76’ dall’inizio contro la Spagna giovedì scorso e gli ultimi 15’ domenica contro l’Olanda, quando Barella ha rilevato Verratti. A prescindere dai voti alti per entrambi, con Frattesi migliore in campo nella semifinale, si è visto che potrebbero giocare benissimo insieme anche nell’Inter, come centrocampisti incursori ai lati di Hakan Calhanoglu, promosso stabilmente centrale se Marcelo Brozovic andrà via".

Al di là comunque del puro aspetto tattico, l'arrivo di Frattesi a Milano sarebbe importante anche in prospettiva azzurra, perché con lui Simone Inzaghi potrebbe schierare tre italiani nel reparto centrale, aggiungendo Frattesi a Barella e Federico Dimarco. "E così i titolari italiani nell’Inter diventerebbero sei, addirittura in maggioranza visto che il reparto arretrato è già “made in Italy” con Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, senza dimenticare la preziosa alternativa Danilo D’Ambrosio".

