Se metaforicamente e (sul tabellone della Champions) l'Inter è già a Istanbul, una delegazione del club è volata nella città turca anche fisicamente. Trattasi di un "viaggio lampo" come lo definisce la Gazzetta dello Sport che parla di "'missione di 48 ore' per curare la logistica che comunque l'Uefa ha già pianificato da tempo". Se è vero che la UEFA ha già organizzato tutto per il grande evento, a partire dagli hotel dove alloggeranno le due formazioni, "le delegazioni di Inter e City valuteranno le opzioni proposte come campi per eventuali allenamenti extra rispetto alla rifinitura (che sarà svolta all'Atatürk)" si legge su Gazzetta.it che a proposito dell'arbitro sottolinea anche: "La prossima settimana la Uefa renderà noto il nome del direttore di gara". È infatti in programma la designazione delle terne arbitrali delle tre finali europee prevista per lo stesso giorno.

Per quanto riguarda la maglia invece, sarà la squadra di Guardiola, in quanto formalmente in casa, a scegliere la divisa da indossare, scelta ufficiale che si attende per i prossimi giorni, "ma tutto lascia pensare che i citizens indosseranno la loro prima maglia, quella celeste con i pantaloncini bianchi. In questo caso resta da vedere se l'Inter potrà scendere in campo con la maglia nerazzurra e i pantaloncini neri oppure se dovrà utilizzare la terza maglia, quella gialla. La scelta sarà dell'Uefa".

