Giovanni Fabbian ha siglato la prima rete della stagione 2023/24 dell'Inter, dimostrando ancora una volta di avere un grande fiuto del gol. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista nerazzurro non resterà a Milano e partirà in prestito per un'esperienza in Serie A. Una stagione di apprendistato in una squadra media-piccola del campionato è considerata dall'Inter la strategia giusta per valorizzarlo e farlo crescere.

Nessuna cessione definitiva, l'Inter manterrà il controllo su di lui. In vantaggio in questo momento c'è il Frosinone, il club ciociaro è pronto a ripetere con i nerazzurri l'operazione Mulattieri ceduto al Sassuolo nell'affare Frattesi. Anche Atalanta, Bologna e Genoa hanno chiesto informazioni all'Inter.