Dopo la parentesi all'Anderlecht, Sebastiano Esposito è pronto a tornare in Italia, ma non all’Inter. Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport , la strategia del club nerazzurro e dei rappresentanti dell'attaccante porta ad un nuovo prestito , con diverse società che hanno già mostrato interesse.

"Seba ha bisogno di sentirsi nuovamente al centro di un progetto tecnico per dimostrare tutto l’enorme potenziale che ha. Ed è per questo che a gennaio verranno prese in considerazioni soltanto squadre italiane per il nuovo prestito" si legge sul quotidiano, aggiungendo nel suo pezzo che Salernitana ed Empoli si sono già fatte avanti.