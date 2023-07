Inzaghi concede un giorno di riposo all'Inter dopo il rotondo 10-0 rifilato alla Pergolettese. Il test di Appiano lascia in eredità anche l'esordio in nerazzurro di Davide Frattesi, Marcus Thuram e Juan Cuadrado, entrato in campo per 33' nell'ultimo test e pronto a cercare la forma anche nella trasferta in Giappone: alla fine il colombiano domani salirà in aereo per la tournée dopo aver risolto in extremis i problemi burocratici legati al visto. Lo assicura La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda gli altri nuovi arrivati, "Marcus Thuram è partito all’inizio in coppia con Correa ma non è riuscito a partecipare alla festa: serve lavorare ancora sulla condizione fisica, ma visto il fisico da centurione ci sta - analizza la rosea -. Per Frattesi, entrato nel secondo tempo, già il solito dinamismo della casa, mentre tra tutti è forse il tedeschino Bisseck quello più dentro ai meccanismi: ok il livello dei rivali, ma in 45’ il 20enne Yann ha interpretato il ruolo di braccetto destro dando grande spinta".

