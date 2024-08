Se Taremi e Arnautovic accelerano e mettono nel mirino il Genoa, chi potrebbe fermarsi invece è Stefan De Vrij. Come spiega la Gazzetta dello Sport, oggi sarà tutto più chiaro per quanto riguarda l'infortunio dell'olandese, uscito nel recupero dell’amichevole con l'Al-Ittihad per un fastidio alla coscia.

Il centrale di Inzaghi, nella giornata di oggi, si sottoporrà agli esami strumentali e lo staff medico nerazzurro potrà verificare se c'è un problema effettivo oppure se si sia trattato solo di un indurimento.