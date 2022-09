Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola si parla di 'enigma Correa' per Simone Inzaghi, in un pezzo dove si sottolinea che il Tucu nella sua parentesi nerazzurra finora non ha dimostrato di valere i 31 milioni di euro spesi per strapparlo alla Lazio l'estate scorsa. Tra infortuni, errori e qualche raro lampo, la prima stagione dell'argentino a San Siro è stata abbondantemente sotto le aspettative; l'avvio della seconda sembrava promettente con due reti segnate in quattro partite, seppur con avversari morbidi come Spezia e Cremonese, ma nelle ultime prestazioni (derby, Bayern e Torino) il passo indietro, secondo i colleghi della rosea, è evidente e rumoroso. "Quei due gol sono arrivati negli unici tiri in porta in sei presenze e 171 minuti passati sul campo: sarà pure il 100% di realizzazione, ma sarebbe gradito provarci qualche volta di più. Quello 0 alla voce dribbling riusciti, poi, per uno che dovrebbe strappare in velocità, non fa crescere l’ottimismo", si legge. Per questi motivi, per la trasferta di Champions a Plzen, Dzeko sembra ancora una incollatura avanti per affiancare l'inamovibile Lautaro.