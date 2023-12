Continua l’emergenza in difesa per Inzaghi: il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Stefan De Vrij e Denzel Dumfries per una ventina di giorni dopo gli infortuni accusati a Napoli.

Lo conferma la Gazzetta dello Sport, interpretando così il comunicato nerazzurro dopo gli esami di ieri e le prime indiscrezioni sull'entità del danno (all'adduttore per il difensore e ai flessori per l'esterno). La speranza è quella di rivederli in campo con il Lecce il 23 dicembre o, al più tardi, con il Genoa il 29. La buona notizia è il rientro di Bastoni: secondo la rosea, però, l'azzurro probabilmente partirà dalla panchina, per poi tornare titolare in Champions con la Real Sociedad.