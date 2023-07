Arrivano anche alcuni dettagli in merito alle modalità di pagamento da parte del Manchester United per André Onana. Come riportato da Gazzetta.it, i Red Devils pagheranno all'Inter i 50 milioni più bonus del cartellino del portiere camerunese in quattro trance, con il contributo di solidarietà diviso tra i club.

Intanto il calciatore oggi si è allenato alla Pinetina e si sta preparando a viaggiare Oltre Manica dopo aver ottenuto i documenti necessari. L'obiettivo è poter partire con lo United mercoledì per la tournée negli Stati Uniti. Oggi ha salutato gli ormai ex compagni e svuotato l'armadietto.