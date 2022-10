In attesa del rientro in campo di Lukaku , toccherà ancora una volta a Dzeko oggi fare coppia con Lautaro Martinez in attacco a San Siro nel match in programma contro il Viktoria Plzen : l'attaccante bosniaco andrà a caccia della settima qualificazione agli ottavi di Champions League. È stato proprio Edin lo scorso 24 novembre a firmare la doppietta decisiva contro lo Shakhtar Donetsk che ha permesso all'Inter di tornare dopo tanti anni agli ottavi.

Dzeko vuole mettere la sua firma anche quest'anno sulla qualificazione, anche per meritarsi il rinnovo: il suo contratto è in scadenza nel 2023 e al momento, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è stata impostata alcuna trattativa con la dirigenza. Probabile che se ne riparli tra qualche mese, Dzeko resterebbe volentieri a Milano per ricoprire il ruolo di attaccante part-time, molto dipenderà dal suo rendimento. "Il problema naturalmente è di natura economica, perché l'eventuale rinnovo per una stagione andrà costruito su basi diverse rispetto ai 5,5 milioni netti più bonus che percepisce per questo 2022-23", riporta la Rosea.