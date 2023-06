Edin Dzeko si allontana dall'Inter e pare indirizzato al Fenerbahçe che potrebbe essere diretto da Montella. E proprio l'Aeroplanino starebbe spingendo per avere il bosniaco nella sua nuova avventura a Istanbul garantendo lo stesso ingaggio che ora percepisce a Milano. "Dzeko è in scadenza, va ricordato. Ed è seriamente tentato di accettare la corte turca, anche perché dal canto suo non vede chiarezza nella volontà dell’Inter - spiega la Gazzetta dello Sport -. Nei prossimi giorni, entro la fine di questa settimana, ci sarà un incontro tra l’agente di Edin e il club nerazzurro. La situazione intorno all’attaccante è cambiata nelle ultime settimane. A fine marzo Dzeko aveva trovato un accordo di massima con i dirigenti interisti per un contratto di un anno a 5 milioni di euro netti. Per la firma si era convenuto di aspettare l’evoluzione della stagione e l’ok definitivo di Zhang. Ma nel frattempo lo scenario è cambiato. Tanto che oggi l’Inter è pronta a dire sì al rinnovo solo se quel contratto, sempre annuale, non supererà quota 4 milioni. Difficile, in questo panorama, pensare che si possa arrivare al rinnovo". Oltre al Fenerbahçe, anche l'Al-Hilal ha messo gli occhi addosso al bosniaco. "In caso di addio, l’Inter ha già in piedi l’idea Scamacca: se il West Ham aprisse al prestito, sarebbe pole position automatica. Ma oggi comunque la priorità nerazzurra, nel reparto offensivo, è la conferma di Lukaku", si legge.

