Edin Dzeko fa un passo verso l’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport , l'attaccante bosniaco ha detto sì alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno per una sola stagione , con un ingaggio da 5 milioni di euro : stipendio inferiore rispetto all’attuale. Dunque, non più un biennale alle stesse cifre attuali.

Una novità non banale che apre le porte alla permanenza dell'ex Wolfsburg a Milano. Palla al club. "Nei prossimi giorni Zhang dovrà dare l’ok a quello che la dirigenza gli sottoporrà. E tutto fa pensare che sarà così - spiega la Gazzetta dello Sport -. Dzeko ha di fatto scelto nuovamente l’Inter. In passato è stato tentato da un’avventura all’estero, anche gli Stati Uniti tra la destinazioni prese in considerazione. Ma nella sua testa ha vinto Milano, città che non vuole abbandonare, a maggior ragione ora che è diventato nuovamente papà, per la quarta volta. E poi ha trionfato anche la voglia di restare ad alti livelli, dentro un campionato e un club ai quali sente di dare ancora molto".

