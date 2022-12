L'America può attendere. Edin Dzeko è atteso negli USA dalla MLS, ma il momento pare non essere ancora arrivato: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, i discorsi per il rinnovo con l'Inter vanno avanti spediti e adesso l'accordo è assai probabile. "E siccome la volontà è comune, non resta che darsi appuntamento per la stretta di mano, magari prima della ripartenza di gennaio - si legge -. La mossa decisiva spetta all’Inter.