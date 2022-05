Dopo qualche remora iniziale, Paulo Dybala ha deciso di non lasciare l'Italia e continuare qui la sua carriera. All'Inter, con ogni probabilità. E oggi è in programma un vertice tra la dirigenza nerazzurra e i rappresentanti dell'argentino per dare seguito ai colloqui avuti nelle scorse settimane nei quali le parti si erano già sentite vicine.

"L’argentino è pronto a un’attesa tattica, al netto sempre di possibili altre offerte di big estere, che al momento però non si vedono - racconta la Gazzetta dello Sport -. Insomma, d’accordo con il suo agente e amico di famiglia Jorge Antun, Paulo aspetterà il giusto l’Inter di Beppe Marotta. La squadra di Simone è una meta funzionale sia dal punto di vista tecnico che delle ambizioni: gioca la Champions League e ha tutto per ritentare l’assalto al campionato sfuggito sul più bello. Il titolo appena vinto dai cugini, quel pullman indiavolato in giro per Milano, la città di colpo vestita di rosso e nero: gli ultimi giorni hanno convinto il presidente Steven Zhang dell’importanza strategia del colpo Dybala per far cambiare l’aria. Serve alla squadra e anche al club per ritrovare centralità sul palcoscenico. Per questo, della Joya si è parlato nel vertice con il tecnico di martedì: la decisione di spingere, in fondo, è stata partorita là".