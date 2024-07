Il sì tanto atteso è finalmente in arrivo. Come svela la Gazzetta dello Sport, raggiunto l'accordo verbale tra l'Inter e Denzel Dumfries per quanto riguarda il rinnovo del contratto: l'olandese continuerà a vestire la maglia nerazzurra con una scadenza che oscilla tra il 2027 e il 2028 per 4 milioni di euro a stagione. Manca solo la firma, che arriverà al rientro in Italia dell'ex PSV.

Dumfries è atteso a Milano per il 3 agosto assieme a De Vrij dopo la cavalcata Oranje fino alla semifinale di Euro 2024. Per quella data si rivedranno ad Appiano anche Thuram e Pavard, fuori anche loro al penultimo atto in Germania.

Di offerte concrete, in queste settimane, per il numero 2 non ne sono arrivate e, peraltro, Denzel non era mai stato troppo convinto di lasciare l'Inter, continuando in ogni occasione a ribadire il suo amore per il club e la città. E così è arrivato l'ok alla proposta che Marotta gli aveva fatto fin da subito, con un deciso aumento rispetto al precedente accordo. Per la gioia di Inzaghi che auspicava continuità anche a destra.