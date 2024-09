Ieri l'ufficialità del rinnovo di Asllani, a breve arriverà anche quella di Denzel Dumfries che chiuderà la stagione dei prolungamenti in casa Inter. Una stagione iniziata con Barella, Bastoni e Inzaghi, proseguita con Lautaro e finita appunto con l'albanese e il neerlandese.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i vari interessamenti per l'esterno ex PSV non si sono concretizzati, specialmente quelli attesi dalla Premier con il Manchester United in testa. E allora Dumfries ha capito che rinnovare con l'Inter sarebbe stata la scelta più corretta. Dopo il gol di Monza, Denzel dovrebbe partire titolare domani con il City per la prima volta in questa stagione, finora condizionata dagli impegni con la Nazionale in estate e nell'ultima sosta.

Il nuovo contratto lo legherà all’Inter per altri tre anni, con l’opzione di un quarto che il club nerazzurro potrà fare eventualmente valere: siamo ai dettagli - secondo la rosea -, quello che conta è che Denzel ha detto sì e lo ha fatto alle condizioni di Marotta e Ausilio, presidente e d.s. interisti. Dumfries guadagnerà 4 milioni netti a stagione, che grazie ai benefici fiscali del Decreto Crescita peseranno nelle casse dell’Inter per poco più di 5 milioni annui. Fimra prevista dopo il derby.