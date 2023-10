Dumfries, Dimarco e non solo: l'Inter di Inzaghi scoppia di salute sulle fasce per la Gazzetta dello Sport (ad eccezione di Cuadrado, bisogna dire...). "Rispetto alla stagione passata è cresciuta di parecchio la concorrenza: l’azzurro mancino, ad esempio, vede rombare alle sue spalle Carlos Augusto, fresco di prima convocazione col Brasile e, dopo un brevissimo apprendistato, già in rampa di lancio. Alle spalle dell’olandese volante, invece, è arrivato un rivale di antica nobiltà, ma con i segni di tante battaglie sul fisico: Cuadrado a 35 anni si è fermato di nuovo sul più bello, proprio dopo aver evitato un viaggio in Colombia per allenarsi. Il tendine achilleo sinistro non dà tregua a Juan e Dumfries continuerà a spingere in solitaria. Semmai, per i prossimi dieci giorni senza il colombiano l’alternativa a destra torna ad essere Darmian, professione tuttofare".

E per i due titolari c'è anche il rinnovo alle porte. "L’Inter si è, infatti, decisa a blindare non solo l’esterno di sinistra, ma pure quello di destra. Gli agenti dell’olandese hanno ritardato di qualche giorno lo sbarco a Milano, ma sono attesi a breve: alla fine pure il numero 2 guadagnerà 4 milioni e allungherà dal 2025 al 2027", si legge.