L’accordo era stato già trovato due mesi fa e ieri è arrivato il tanto atteso annuncio ufficiale: Denzel Dumfries ha rinnovato con l'Inter fino al 2028. Come informa la Gazzetta dello Sport, il neerlandese percepirà uno stipendio netto di 4 milioni a stagione, esattamente come previsto.

E, sempre come previsto, non è stata inserita nell'accordo alcuna clausola rescissoria. Invece è contemplata la possibilità di uscita dal contratto in favore dell’Inter una stagione prima del termine dell’accordo.

