Nessun allarma in casa Inter per le condizioni di Federico Dimarco. Qualcuno aveva drizzato le antenne vedendo il ghiaccio sulla coscia dell'esterno mancino una volta andato in panchina durante il match con il Cagliari, ma in realtà non c'è alcun infortunio.

Come conferma oggi la Gazzetta dello Sport, Dimarco sta bene e sarà regolarmente in campo dall'inizio contro il Bayern Monaco nel match di mercoledì al Meazza. Poi ovviamente andrà gestito, perché nell’ultimo periodo non è riuscito ad allenarsi al meglio: Carlos Augusto è pronto e l'ha dimostrato costantemente.