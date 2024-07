Non solo Kim. L'Inter, per la difesa, com'è noto monitora anche altri profili. Ausilio è stato chiaro: arriverà un braccetto di sinistra per coprire l'assenza prolungata di Buchanan.

Rodriguez ed Hermoso sono le opportunità a parametro zero, ma non c'è fretta: secondo la Gazzetta dello Sport, l'indirizzo di Oaktree è principalmente quello di andare su profili più giovani. Rodriguez si accontenterebbe di un contratto di una sola stagione ed è un giocatore pronto all'uso. Più futuribile sarebbe Hermoso, 29 anni appena compiuti, che però ha chiesto un ingaggio da 4 milioni. Ma i nerazzurri non concordano sul triennale.

Ai campioni d'Italia, in ambito giovani, piace tantissimo Leoni della Samp, che però chiede 5 milioni. No nsi escludono sorprese, soprattutto dall'estero.