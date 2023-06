L'Inter continua a lavorare sulla difesa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la fine dell'Europeo Under 21 verranno definiti tutti gli adempimenti burocratici e le visite mediche per acquistare Yann Bisseck, capitano della Germania.

Non sarà però il sostituto di Skriniar, al posto del quale verrà preso un altro giocatore. Potrebbe essere Chalobah dal Chelsea, ma solo se i londinesi acconsentiranno al prestito, nel frattempo continuano i contatti con gli agenti del ragazzo. La pista è comunque considerata complicata e anche per questo sul taccuino restano i nomi di Azpilicueta (sempre dal Chelsea) e di Matip dal Liverpool. Per lo spagnolo, "l'idea è quella di provare a inserirlo nel "pacchetto" con il prestito di Lukaku" (scrive la rosea). Il centrale dei Reds invece ha giocato poco nell'ultima stagione, viene considerato un giocatore più da difesa a quattro ma resta un elemento che viene monitorato.