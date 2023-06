Tre uomini e... due squadre. Inter e Milan si danno battaglia - secondo la Gazzetta dello Sport - su Frattesi, Thuram e anche Lukaku.

Stando a quanto scrive oggi la rosea, i nerazzurri nelle ultime ore sarebbero tornati prepotentemente in corsa per l'attaccante francese, che nel frattempo ha declinato l'offerta del PSG, addirittura sorpassando i cugini. "L’Inter, in reazione alle mosse del Milan su Frattesi e Lukaku, ha chiamato Thuram e ha rilanciato. Marcus ha preso 24 ore per pensarci e presto farà sapere a Milano e al mondo la sua decisione. Il Milan, grazie a Tonali, probabilmente può fare un’offerta superiore ma l’Inter è decisissima... e in questa storia c’è anche una terza concorrente: il Lipsia, che tratta Thuram da tempo e non ha mollato", si legge.

Dopo l'offerta dell'Al-Hilal, adesso il Chelsea ha ricevuto anche quella del Milan per Lukaku. "Difficile, se non impossibile, allora che Marotta e Ausilio concretizzino il piano originario, ovvero ottenere nuovamente il prestito di Big Rom - scrive con sicurezza la Gazzetta, che vede seriamente i rossoneri in corsa per il belga -. I Blues a questo punto vogliono una cessione a titolo definitivo, un incasso sicuro. Detto questo, l’Inter non si sente tagliata fuori. Inzaghi ha proprio nel giocatore un alleato importante. Lukaku non è intenzionato a vestire la maglia del Milan, non si vede dall’altra parte di Milano, come in passato ha anche dichiarato. Allo stesso tempo, però, si aspetta una mossa decisa da parte dell’Inter. Romelu chiede che i nerazzurri mostrino concretamente la voglia di confermarlo, la stessa voglia che lui mise in campo un anno fa pur di tornare. La voglia si traduce in un affondo più convinto verso il Chelsea rispetto agli approcci già avuti, in cui l’Inter si è presentata più o meno a mani vuote. Sintetizzando: oggi Lukaku è ancora il migliore alleato dell’Inter. Ma non può esserlo all’infinito. Ecco perché il no ribadito due volte alla proposta araba – triennale da 30 milioni a stagione – non va considerato definitivo".

Infine, il fronte Frattesi. In ballo ci sono anche Juve e Roma, ma dopo l'incasso per Tonali, il Milan si sente addirittura in vantaggio e pronto a chiudere nelle prossime ore. L'Inter, invece, spera di chiudere presto la cessione di Brozovic in Arabia per beffare i cugini. "Chi vincerà? Chi offre di più. Il Sassuolo chiede 40 milioni, Frattesi attende le proposte definitive".

