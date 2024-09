Un derby senza coreografia allo stadio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Curva Nord nerazzurra ha deciso di non proporre nulla per la partita di domani e la decisione è legata ai fatti di Cernusco dello scorso 4 settembre, quando Antonio Bellocco fu ucciso per mano dell’ormai ex capo ultrà interista Andrea Beretta.

La decisione per la partita di domani, quindi, è stata quella di accompagnare l'evento solo con delle bandiere nerazzurre che sventoleranno prima del via.

In Curva Sud, invece, i tifosi preparano la classica coreografia. L'idea è di accompagnare la squadra durante il match nonostante il momento delicato, poi è chiaro che dal risultato dipenderà l'atteggiamento...