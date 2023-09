C'è un derby... francese di Milano. Sono diversi, infatti, gli esponenti dell'Inter e del Milan convocati da Deschamps: Thuram e Pavard da un lato; Giroud, Theo Hernandez e Maignan dall'altro. E ci si prepara così a vivere quasi due settimane insieme in attesa della stracittadina. "Ad accoglierli, c.t. Deschamps arrivato il giorno prima. Poi è tutta una trafila di strette di mano e abbracci al piano terra, dove c’è la sala di svago, con calcio balilla, biliardo, tavolo da ping-pong e angolo Playstation - racconta la Gazzetta dello Sport -. Li sono già emerse le prime scaramucce in chiave derby, come ha spiegato Aurelien Tchouameni. «Mi pare – ci scherza su il mediano del Real Madrid, evocando il confronto imminente tra Marcus e Olivier - di aver capito che c’è una grossa partita in programma. C’è già un dibattito in corso tra loro. Di sicuro seguiremo con attenzione come andrà a finire in campo». Ancora più interessato Lucas Hernandez, fratello del rossonero Théo, che tra l’altro affronterà in Champions con il suo Psg: «In realtà sono io che li ho spronati, soprattutto Théo con Pavard: sono amici. Si prendono un po’ in giro, ma con moderazione, almeno quando siamo tutti insieme. Immagino che i toni siano più provocatori lungo i corridoi che portano alle camere»".

E i protagonisti? "Thuram ammette: «Le battute tra noi sono già cominciate». E subito dopo con un po’ di sana spavalderia, azzarda persino un pronostico, con un tono provocatorio, ma scherzoso: «Vinciamo noi». Poco distante Giroud, assalito dai ragazzini a caccia di un ricordo, dall’alto dei suoi 36 anni si fa più prudente, seppure con un sorriso che la dice lunga: «Iniziamo a percepirne l’attesa», si limita a commentare. Sui gol invece nessuno si sbilancia: «Vediamo», dice Olivier a fine allenamento. Alza le mani, Marcus, con un mezzo sorriso".

