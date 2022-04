Sono appena 1500 i biglietti invenduti, tra tribuna centrale da 200-250 euro e terzo anello blu a 20 euro, per il derby di Coppa Italia che metterà di fronte Inter e Milan martedì prossimo. Il club nerazzurro ha già registrato un incasso di 4 milioni di euro, un record assoluto non soltanto per una semifinale ma anche per tutte le finali della competizione, evidenzia la Gazzetta dello Sport. Insomma, il ritorno al 100% dopo le limitazioni a causa del Covid regaleranno il primo pienone a San Siro a due anni dalla stracittadina di campionato del 9 febbraio 2020 che la squadra di Conte vinse 4-2 in rimonta.

L'entusiasmo dei tifosi nerazzurri, però, non si ferma alla Coppa: è stata, infatti, raggiunta quota 60mila per Inter-Roma, tanto che la società ha deciso di aprire la vendita del terzo per un match che non ha ancora una data fissata in calendario. E stamattina è pure scattata la prelazione per la sfida con l'Empoli dell'8 maggio, penultimo impegno casalingo della stagione; la vendita libera comincerà da martedi.