Per un Pavard che torna in gruppo c'è un Bisseck che invece si allena a parte. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il centrale tedesco ieri ha avvertito di nuovo dolore e allora si è limitato a un allenamento personalizzato. L'idea è che si tratti di un sovraccarico muscolare, ma per chiarire meglio oggi potrebbero essere effettuati esami strumentali.

Secondo la rosea, appare a questo punto difficile vederlo in campo dal 1' col Venezia: spazio a Darmian. In mezzo al reparto arretrato ci sarà ancora De Vrij, in attesa di Acerbi che punta il Bologna. L'ottima stagione vissuta dall'ex Feyenoord sta spingendo l'Inter a intensificare i discorsi per allungare il contratto in scadenza a giugno. L’Inter - come ricorda la rosea - ha in mano un’opzione per prolungare l’accordo automaticamente di una stagione. Ma al netto della clausola, è assai probabile che si ragioni in altro modo, e che dunque con Stefan si proceda a un nuovo contratto, magari spostando l’opzione un anno più in là, fino al 2027.

