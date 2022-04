Inzaghi recupera Brozovic, Lautaro e Vecino in vista della Juventus, mentre per De Vrij potrebbe servire più pazienza: secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, per l'olandese sarà decisivo l'allenamento di domani, a poche ore dalla partenza per Torino. Se l'ex Lazio non dovesse farcela è favorito D'Ambrosio per comporre la difesa con Skriniar e Bastoni, "mentre Gosens spera di partire dall'inizio, ai danni di Perisic (in vantaggio)" conclude la rosea.